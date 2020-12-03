ضبط مطبعة تصنع عبوات بلاستيكية مغشوشة بشعار شركات أسمدة وطنية بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مطبعة بالجيزة، تنتج وتصنع العبوات البلاستيكية والأغلفة المغشوشة والمقلدة غير المطابقة للمواصفات القياسية والخاصة بكبرى الشركات الوطنية العاملة في مجال تصنيع وإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية.

وأكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، وإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (شخصين مُحددين) بإدارة وتشغيل مطبعة متطورة بدون ترخيص، كائنة بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر يتم خلالها إنتاج وتصنيع العبوات البلاستيكية والأغلفة المغشوشة والمقلدة غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية مستخدمين فى ذلك خامات رديئة ومواد كيماوية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة، ومن خلال أكلاشيهات وأختام مزورة يتم طباعة وتقليد الأختام وتزوير العلامات التجارية الخاصة بكبرى الشركات الوطنية المنتجة للأسمدة والمبيدات الزراعية والأعلاف الحيوانية ووضعها على تلك العبوات البلاستيكية خلافا للحقيقة، وطرحها بالأسواق وبيعها للعملاء لتعبئتها بمنتجات الأسمدة والأعلاف خالية من أية مستندات تفيد شرعية حيازتها أو مصدرها.

وذكرت التحريات أن المتهمين يمارسان نشاطهما في سرية شديدة وعدم سماحهما لعملائهما بالتردد على المطبعة أو مجرد معرفة مكانها وأنهما في سبيل ترويج بضاعتهما حددا أحد المناطق العامة بعيدا عن مكان المطبعة، والتنسيق هاتفيا مع العملاء وتحديد ميعاد التقابل بمحطة الوزن بالمنطقة الصناعية بمدنية أكتوبر، ومن خلال أحد السائقين العاملين لديهم يتم اصطحاب سيارة العميل والتوجه للمطبعة لتحميل البضائع المتفق عليها والعودة لمكان التقابل دون توجه العميل للمطبعة.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المُشار إليها بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وضبط مالكيها (فني طباعة، حاصل على دبلوم تجارة - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة). كما أمكن ضبط عاملان بالمطبعة.

وبتفتيش المطبعة أمكن ضبط: (خط إنتاج متكامل لطباعة العبوات والأجولة الخاصة بكبرى الشركات الوطنية العاملة فـى مجال تصنيع وإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية،كميات كبيرة من العبوات والأجولة البلاستيكية المعدة للطباعة ، كميات كبيرة من العبوات والأجولة كاملة الطباعة معدة للتوزيع، كمية كبير من الإسطمبات والأكلاشيهات المستخدمة في الطباعة، كمية أحبار مختلفة الألوان).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.