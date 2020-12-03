 رئيس الوزراء الفلسطيني: نقدر الدور المهم الذي تقوم به مصر في رعاية ودعم قضيتنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء الفلسطيني: نقدر الدور المهم الذي تقوم به مصر في رعاية ودعم قضيتنا

رام الله - أ ش أ
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 6:58 م | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 6:58 م

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن تقدير القيادة الفلسطينية للدور الهام الذي تقوم به مصر في رعاية المصالحة الفلسطينية ودعم القضية الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الخميس أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني مع سفير مصر لدى فلسطين، بمناسبة تسلمه مهام عمله، حيث تمنى له التوفيق في مهامه، ووضعه في صورة المستجدات السياسية والاقتصادية.

كما بحث اشتية مع السفير المصري إمكانية تعزيز الجهد الدولي لإلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة، والتي تشمل التزامات تنتهكها إسرائيل بالبناء الاستيطاني والاقتحامات المتكررة للمدن والقرى والمخيمات، وحصار قطاع غزة وعزل القدس وغيرها.

وشدد اشتية على متانة العلاقات الفلسطينية المصرية، وأثنى على الاجتماع المميز الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة مؤخرا، معتبرا أن الاجتماع عكس الانسجام بين المواقف الفلسطينية المصرية ووحدة الرؤية لمواجهة المرحلة المقبلة وتحدياتها.


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