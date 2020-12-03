 ميركل تعلن تمديد الإغلاق الجزئي في البلاد حتى 10 يناير - بوابة الشروق
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ميركل تعلن تمديد الإغلاق الجزئي في البلاد حتى 10 يناير

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
برلين - د ب أ
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 3:46 ص | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 3:46 ص

أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، مساء اليوم الأربعاء، تمديد الإغلاق الجزئي الساري في البلاد حتى ١٠ يناير المقبل.

وقالت ميركل إن "الوضع سيبقى مبدئيا كما هو الآن".

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