ميركل تعلن تمديد الإغلاق الجزئي في البلاد حتى 10 يناير

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أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، مساء اليوم الأربعاء، تمديد الإغلاق الجزئي الساري في البلاد حتى ١٠ يناير المقبل.

وقالت ميركل إن "الوضع سيبقى مبدئيا كما هو الآن".