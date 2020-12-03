ميركل تعلن تمديد الإغلاق الجزئي في البلاد حتى 10 يناير

الأكثر قراءة
فيديو.. محافظ الإسكندرية: نتعرض لأمطار غزيرة للغاية.. وهذا موعد النوة المقبلة
ميدو: هناك لاعبين داخل الزمالك «لازم يتعلموا الأدب».. وبن شرقي طلب الرحيل
حريق هائل في جهاز حدائق أكتوبر والأهالي: سمعنا أصوات عدة انفجارات
القبض على نجل وزير سابق لاتهامه بتعاطي المخدرات ودهس مواطن بالجيزة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟
أؤيد
أعارض
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، مساء اليوم الأربعاء، تمديد الإغلاق الجزئي الساري في البلاد حتى ١٠ يناير المقبل.
وقالت ميركل إن "الوضع سيبقى مبدئيا كما هو الآن".