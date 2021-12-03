قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن المطربة شيرين عبد الوهاب كفنانة من أهم العناوين المصرية على الساحة العربية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" على شاشة "النهار"، مساء الجمعة، أن شيرين لا تستطيع قيادة موهبتها، مذكرًا بأنّها أصدرت بيانًا قبل أربع سنوات أعلنت فيه اعتزالها لكنه توقع أن تتراجع عن الاعتزال خلال عدة ساعات وهو أمر معتاد من قِبل شخصيات متطرفة المشاعر، وهو ما حدث بالفعل.



وأشار إلى أنّ الحياة الشخصية لشيرين غير مستقرة في وواجهت الكثير من التقلبات الشخصية خلال الفترة الماضية، لكنّه أكّد قدرتها على الاستمرار وتخطي أي مشكلة تعيشها.



وأوضح أنّ شيرين إذا كانت تعيش مشكلة شخصية في الوقت الحالي فهي قادرة على تجاوزها من خلال حب الجمهور.



وأكّد الشناوي أن شيرين تملك رصيدًا كبيرًا لدى الجمهور يتجدد ويزداد بشكل مستمر، لافتًا إلى أن نقابة المهن الموسيقية تصدر قرارات بين حين وآخر بمعاقبتها أو وقف التعامل معها بسبب كلمة منفلتة.



وتابع: "شيرين ليست من النوع الذي عقله يكون حاضرًا طوال الوقت".



وكانت شيرين قد أصدرت بيانا رسميا للإعلان عن طلاقها، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داع للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية.



وأهابت شيرين الصحافة وجميع وسائل الإعلام بإحترام حياتها الشخصية، وتحري الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أى أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الاطلاق، وكل ما ورد من أخبار فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتي فى إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.