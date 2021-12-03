ضبط عاطل بحوزته 23 كيلو حشيش بكفر الشيخ

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير الرخصة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ بالتعاون ومديرية أمن الغربية، من إلقاء القبض على عاطل تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة كفرالشيخ مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ، وبحوزته 134 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,000,000) 2 مليون جنيه تقريباً.

تمكنت حملة شنتها مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط 8 أسلحة نارية "5 طبنجات، و5 فرد خرطوش"، وضبط 1025 جرام حشيش، و150 جراما هيروين، وكيلو جرام بانجو، بحوزة عاطلين بعدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ.

وضبطت الحملة 45 قضية تموينية متنوعة شملت "عدم الإعلان عن أسعار غذائية وغير غذائية، وعدم حمل شهادة صحية، لمزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص"، وضبط سبع غذائية منتهية الصلاحية وغيرهم من المخالفات المتنوعة.

كما حررت الحملة المرورية 1450 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 14 دراجة بخارية، كما تمكنت حملة تنفيذ الأحكام من تنفيذ 300 حكم قضائي متنوع، ما بين حكم حبس جزئي، وحبس مستأنف، وغرامات جزئية مستأنفة.