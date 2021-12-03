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كبيرة علماء الصحة العالمية: أوميكرون قابل للانتقال بشكل كبير

أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 8:05 م | آخر تحديث: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 8:05 م

أكدت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، الدكتورة سمية سواميناثان، اليوم الجمعة، بأنه على الرغم من أن الوقت مبكر إلا أن أوميكرون، المتغير الجديد لفيروس كورونا، يبدو قابلا للانتقال بشكل كبير.

وقالت سواميناثان في تصريح نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن التقارير ترجّح أن متحور أوميكرون معدٍ وقابل للانتقال إلى حدٍ كبير "لأن جنوب جنوب أفريقيا كانت تبلغ عن زيادة في عدد الحالات".

وأضافت سواميناثان، أن عدد الحالات "يتضاعف كل يوم، وهذا يعني أن هذا الفيروس قابل للانتقال بشكل كبير"، وأوضحت أن هذا ما يبدو واضحاً حتى الآن.

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