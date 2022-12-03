أعرب خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن تقديره لتصريحات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والتي قال فيها إنه «يتمنى أن يعيش حتى يرى تشريعات رادعة تجرم الضرب».

وقال خلال تقديمه لبرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء السبت: «الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، دائمًا يثير إعجابك في صمته وكلامه وشخصيته ومنطقه وهدوئه وقلبه الكبير، الله يديله الصحة ويرضى عنه ويكرمه؛ نتعلم منه ونستفيد منه استفادة عظيمة».

ولفت إلى أن شيخ الأزهر صرح بأن «النبي لم يضرب زوجاته ولا مرة في حياته»، مشيرًا إلى أن البعض سبّه وخاض في عرضه، بمجرد قوله بعدم وجود ما يسمى بـ«ضرب النساء».

وفسّر قوله تعالى: «اللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ»، قائلًا: «المولى سبحانه وتعالى عندما قال (واضربوهن)، لم يقل بمعنى الضرب الذي يفهمه العامة، فالضرب أتى في القرآن بمعانٍ كثيرة بينها المباعدة، والتغطية، والبيان والتوضيح، والذبح، والتداخل، والصفح، والنوع».

وأضاف: «مش عارف ليه بعض المفسرين أو معظم المفسرين وقفوا أن معنى الضرب الإيلام البدني، والحقيقة الآية بتقول غير كده، لأن الآية لا تتحدث عن واحدة ست عملت جريمة، الله قال واللاتي (تخافون)، ولم يقل اللواتي نشزن».

وذكر أن شيخ الأزهر حسم المسألة بقوله إن الآية ليست أمرًا بالضرب، مختتمًا: «في مشايخ تانية بيموتوا في الضرب، خدامين جدول الضرب، الزند بتاع دراعه متين، لدرجة إن واحد منهم قال لا مش يضربها ينغزها بسن القلم الرصاص.. والله العظيم أنا بشوف العجب في دنيا الدعوة دي»، وفقًا لوصفه.