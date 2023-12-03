مطار ميونخ يستأنف عمليات الطيران

استأنف مطار "ميونخ" عمليات الطيران، في الساعة السادسة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش)، صباح اليوم الأحد، بعد إغلاقه بسبب تساقط الثلوج بكثافة، طبقا لما أعلنته الشركة المشغلة، على موقعها الإلكتروني.



وأضافت الشركة أنه مع ذلك ستظل هناك قيود على الحركة الجوية.



وكان قد تم تعليق عمليات الطيران أمس السبت، بسبب الطقس الشتوي القارس، في ولاية "بافاريا".



وتم إلغاء حوالي 320 من أصل 760 رحلة ، كانت مقررة أمس السبت.



وأدى الطقس الشتوي القارس أيضا إلى عرقلة خدمات السكك الحديدية بشدة في ولاية "بافاريا"، حيث توقفت محطة السكك الحديدية الرئيسية، في العاصمة ميونخ، بشكل فعلي.



وتم إلغاء خدمات المسافات الطويلة ، حاليا، وتضررت بشدة الخدمات الإقليمية، حسب متحدثة باسم الشركة المشغلة للسكك الحديدية.