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نانت يفوز على نيس في الدوري الفرنسي بمشاركة مصطفى محمد

الشروق
نشر في: الأحد 3 ديسمبر 2023 - 2:02 ص | آخر تحديث: الأحد 3 ديسمبر 2023 - 2:02 ص

فاز فريق نانت على ضيفه نيس بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وشارك مصطفى محمد، لاعب نانت في المباراة، حيث تواجد في التشكيل الأساسي لفريقه، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 82، لحساب اللاعب قادر بامبا.

وسجل فلوريان مولات هدف المباراة الوحيد لنانت في الدقيقة 25.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نانت إلى النقطة 18 التي يحتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما تجمد رصيد نيس عند 29 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف باريس سان جيرمان المتصدر.


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