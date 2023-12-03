ميناء دمياط يستقبل 64061 طن قمح على متن سفينة قادمة من رومانيا

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 18 سفينة متنوعة، بينما غادرته 9 سفن أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء 44 سفينة، منها السفينة «ELLY» والتي ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 225 مترا، وعرضها 32 مترا، قادمة من رومانيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ64061 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة، بلغت 27508 أطنان تشتمل على 5325 طن رمل، و670 طن ملح معبأ، و10903 طن يوريا، و10610 أطنان بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30103 طن تشتمل على 4550 طن خردة، و 6772 طن حديد، و3308 طن رخام، و1085 طن زيت طعام، و6401 طن قمح، و4094 طن ذرة، و1500طن حمص، و807 طن أسمنت معبأ، و6030 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 1586 طن، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 126 حاوية مكافئة، والحاويات الوارد 856 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3625 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 118545 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 356283 طنًا، كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2437 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و شبرا، وتم تفريغ قطارين بعدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 4639 شاحنة .