المملكة المتحدة تدفع لرواندا مبلغا إضافيا يقدر بـ19 مليون جنيه إسترليني لتأمين صفقة هجرة

من المقرر أن تدفع حكومة المملكة المتحدة لرواندا مبلغا إضافيا يبلغ نحو 15 مليون جنيه إسترليني (1ر19 مليون دولار) لتأمين صفقة هجرة، وفقا لصحيفة "صنداي تايمز".

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر حكومية رفيعة المستوى إن المبلغ يضاف إلى 140 مليون جنيه إسترليني تم تقديمها بالفعل، ويهدف إلى السماح للدولة الأفريقية بإنفاق المزيد على نظام معالجة طلبات اللجوء، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وقالت صحيفة "صنداي تايمز" إن رئيس الوزراء ريشي سوناك وقع على التمويل، ومن المتوقع أن يتوجه وزير الداخلية جيمس كليفرلي إلى كيجالي يوم الاثنين للاتفاق على اتفاقية فى هذا الشأن.

وسيتم بعد ذلك تقديم الاتفاق إلى البرلمان يوم الخميس المقبل، إلى جانب تشريع الطوارئ الذي يعلن رواندا دولة آمنة لمعالجة أسباب حكم المحكمة العليا الذي يمنع خطط الحكومة لإرسال المهاجرين إلى هناك، وفقا للصحيفة.