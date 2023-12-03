آسر ياسين: شماريخ يشبه أفلام تربينا عليها لعادل إمام وأحمد زكي

قال الفنان آسر ياسين، إنه أحب شخصية "بارود" التي يقدمها في فيلم "شماريخ"، والرحلة التي يخوضها مع البطلة، مؤكدا أنه عندما قرأ السيناريو "حسيت إنه فيه حاجة من الأفلام اللي اتربينا عليها، شبه أفلام أحمد زكي وعادل إمام".

وأضاف آسر ياسين خلال مؤتمر صحفي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، أنه منذ بدايته يحاول دائما عدم تنميطه في دور معين، ومن أجل ذلك قرر لفترة عدم تكرار العمل مع نفس المخرج، حتى لا يكرر نفسه، لأنه عندما نجح في تقديم دور المدمن في فيلم "زي النهارده"، بدأ كثير من المخرجين يعرضون عليه شخصية المدمن، لكنه لم يكررها إلا مع طارق العريان في فيلم "أسوار القمر"، لأنه حينها وجد أن الشخصية مختلفة تماما.

وأوضح آسر ياسين، أنه اختار العمل في مهنة التمثيل حتى يكتشف، ثقافات وأفكار مختلفة، مؤكدا على أن السيناريو كلما كان مختلفا يثير اهتمامه.

وكان فيلم "شماريخ" عرض أول أمس ضمن برنامج "روائع عربية"، بالدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، التي انطلقت الخميس الماضي، وتستمر فعالياتها حتى ٩ ديسمبر الجاري، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وحرص صناع الفيلم، على إهداءه للفنان الراحل مصطفى درويش، الذي توفى قبل أن يشاهد الفيلم على الشاشة، حيث كتب المخرج على تتر البداية "إلى ذكرى الفنان مصطفى درويش نهدي هذا الفيلم".

يذكر أن فيلم "شماريخ"، سيطرح في دور العرض المصرية، 14 ديسمبر المقبل، وتدور أحداثه، حول "رؤوف"، الابن غير الشّرعيّ لتاجر الأسلحة المصريّ قاسي القلب "سليم أهل"، والذي يعمل في الظّلّ، ويقوم بأعمال والده غير الشرعية على أمل أن يتمّ الاعتراف به في العائلة في يوم من الأيّام. كان عمله الأساسيّ اغتيال الأشخاص، ومع ذلك يفقد عزيمته عندما يُطلب منه القضاء على "أمينة" وهي ابنة أحد ضحاياه السّابقين، وذلك عندما تبدأ في ملاحقة قاتل والدها، إلاّ أنّه بدلا من أن يقتلها يساعدها على الهروب من براثن "أهل"، ثمّ يهرب معها.



ويطرح الفيلم تساؤلات حول ما الذي ستفعله "أمينة" عندما تعرف هويّة "رؤوف"؟ هل تقتله؟ أم يقتلها أوّلاً؟ أوربّما يقتلهما معًا ابن "أهل" الشّرعيّ، الذي يطاردهما بضراوة.