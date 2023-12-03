القسام تعلن قتل 8 جنود إسرائيليين جنوب قطاع غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" عصر اليوم الأحد، عن قتل 8 جنود في الجيش الإسرائيلي على أطراف خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال بلاغ عسكري صدر عن القسام إن مقاتليها تمكنوا من تفجير حقل ألغام في قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 8 جنود، وبعدها تم الإجهاز على من بقي منهم على قيد الحياة من نقطة الصفر شمال شرق مدينة خانيونس.

وفي بلاغ آخر، أعلنت كتائب القسام عن تفجير مقاتليها فتحة نفق أرضي بمجموعة من الجنود شرق بلدة بيت لاهيا "بعد تفخيخها بالعبوات الصدمية والرعدية واستدراج القوة إلى عين النفق".

وصباح اليوم، أعلنت كتائب أن مقاتليها تمكنوا من رصد تمركز لعشرات من جنود الجيش الإسرائيلي (60 جندياً) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك جنوب مدينة غزة.

وذكرت أن مقاتليها زرعوا 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز للقوات الإسرائيلية، ثم تم تفجير العبوات في الجنود.

وأضافت أن أحد مقاتليها تقدم للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة وانسحب المقاتلون إلى مواقعهم بسلام "بعد إيقاع عدد كبير من الجنود قتلى".

وفي بلاغات أخرى، أعلنت كتائب القسام عن استهدف تحشدات للجيش الإسرائيلي شرق مستوطنة "ماجين" قرب قطاع غزة برشقة صاروخية.

وذكرت القسام أنها استهدفت دبابة إسرائيلية متوغلة غرب جباليا بقذيفة "الياسين 105"، وقصفت تجمعاً لجنود الجيش شرق خانيونس وشرق دير البلح وسط وجنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن كشف قواته منذ بداية المناورة البرية في قطاع غزة نهاية أكتوبر الماضي، لأكثر من 800 فتحة أنفاق تحت أرضية تابعة لحركة حماس.

وقال الجيش إنه تم تدمير نحو 500 نفق بأساليب عملياتية مختلفة، بما في ذلك التفجير والسد، بالإضافة إلى تدمير كيلومترات عديدة من مسارات الأنفاق.