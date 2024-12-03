 السودان.. قوات الدعم السريع تقصف مخيما يأوي نازحين وتتفشى فيه المجاعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السودان.. قوات الدعم السريع تقصف مخيما يأوي نازحين وتتفشى فيه المجاعة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - 5:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - 5:24 م

أفادت منظمة أطباء بلا حدود، بأن قوات الدعم السريع تقصف مخيم زمزم السوداني للنازحين الذي تتفشى فيه المجاعة، وذلك في ظل سعي لإحكام قبضتها على إقليم دارفور في حرب السودان.

وقال ميشيل-أوليفييه لاشاريتي رئيس عمليات الطوارئ بمنظمة أطباء بلا حدود في بيان: «لا يتضور الأشخاص جوعا فحسب، وإنما يتعرضون الآن أيضا للقصف ويُجبرون على الفرار من جديد»، بحسب وكالة رويترز.

ووصف البيان الوضع بأنه أكثر من فوضوي بسبب سقوط قتلى وجرحى وذعر ونزوح جماعي.

وذكرت لجنة مقاومة الفاشر أن ما لا يقل عن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 13 جراء إطلاق أكثر من 20 قذيفة على مخيم زمزم يومي الأحد والاثنين.

ولم ترد تقارير عن حدوث قصف صباح اليوم. ولجان مقاومة الفاشر هي جماعة مؤيدة للديمقراطية وتراقب العنف في المنطقة.

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