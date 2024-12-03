استطلاع رأي إسرائيلي: 32% من الشباب اليهود في الخارج متعاطفون مع حماس

قال استطلاع رأي إسرائيلي، إن 32% من الشبان اليهود في الخارج متعاطفون مع حركة حماس، و36% منهم يعتقدون أن تل أبيب ترتكب بالفعل إبادة جماعية في قطاع غزة، حسب وكالة الأناضول.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة موزاييك يونايتد الإسرائيلية ووصفته بالمقلق حيث كشفت عن اختلافات كبيرة بين الشباب اليهود في الولايات المتحدة، وأولئك الذين يعيشون في بلدان أخرى، فيما يتعلق برأيهم بشأن حرب الإبادة بغزة وحماس، إذ تظهر البيانات أن 37% من الشباب اليهودي الأميركي يشعرون بالتعاطف مع حماس، في حين تنخفض النسبة إلى 7% فقط من الشباب في الدول الأخرى.

ويعتقد 42% من الشباب اليهودي الأمريكي أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، مقارنة بـ9% فقط من الشباب اليهودي في دول أخرى، وفق النتائج ذاتها.

يعيش حوالي 8.5 مليون يهودي خارج إسرائيل، بينهم نحو 6.3 مليون في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.