السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز: إسرائيل ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي في غزة

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قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز إن إسرائيل "ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي في غزة".

وأوضح ساندرز، السيناتور بمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فيرمونت، إنه يتفق مع الجنرال ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون، الذي اتهم الحكومة بالتطهير العرقي في شمال غزة، حيث أغلق الجيش الإسرائيلي بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا للاجئين ولم يسمح بدخول أي مساعدات إنسانية تقريبا.

وقال ساندرز يوم الاثنين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "لا يمكنك محاربة الإرهاب بتجويع الناس وقتل عشرات الآلاف من المدنيين".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد رفض الشهر الماضي محاولات ساندرز لمنع مبيعات الأسلحة الهجومية لإسرائيل بسبب ارتفاع عدد الشهداء المدنيين في غزة.