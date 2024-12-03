إسرائيل تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار: شهيد وإصابة جندي لبناني

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استشهد شخص في استهداف مسيّرة إسرائيلية لدراجة نارية في جديدة مرجعيون جنوبي لبنان؛ وذلك في وقت تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال استهدافاتها المتكررة في الأراضي اللبنانية، وهي ما تسفر عن شهداء وإصابات وأضرار في عدة بلدات ومناطق جنوبي لبنان.

كما أعلن الجيش اللبناني على منصة "إكس"، أن مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت جرافة للجيش أثناء تنفيذها أعمال تحصين داخل مركز العبارة العسكري في منطقة حوش السيد علي – الهرمل.

وأشار الجيش اللبناني إلى أن أحد العسكريين أصيب بجروح متوسطة جراء الاستهداف الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بوقوع إصابات في غارة إسرائيلية على بلدة طلوسة، كما قصفت مدفعية الاحتلال بلدات شبعا وبيت ليف ويارون وحانين وبرغز والجبور والخيام وحورنا التحتا وميس الجبل وكفر شوبا وعيترون.

وأقدمت جرافات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مسجد بلدة مارون الراس بالكامل، الذي يقع على تلة تشرف على مدينة بنت جبيل