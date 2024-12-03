فقدان ثلاثة متسلقين أثناء صعودهم لأعلى قمة جبل في نيوزيلندا

فُقد ثلاثة متسلقين من الولايات المتحدة وكندا بعد فشلهم في العودة من صعودهم المخطط لأعلى قمة في نيوزيلندا، آوراكي، حسبما قالت السلطات اليوم الثلاثاء.

وكان المتسلقان الأمريكيان، كيرت بلير /56 عاما/ من كولورادو وكارلوس روميرو /50 عاما/ من كاليفورنيا، مرشدين معتمدين في مجال تسلق الجبال، وفقا لموقع جمعية مرشدي الجبال الأمريكيين. ولم تكشف الشرطة النيوزيلندية عن اسم المتسلق الكندي، مشيرة إلى ضرورة إبلاغ عائلته أولا.

وذهب الرجال إلى كوخ يقع على ارتفاع جزئي من الجبل يوم السبت لبدء صعودهم، وتم الإبلاغ عن فقدهم يوم الإثنين بعد أن فشلوا في الوصول إلى نقطة اللقاء المقررة بعد التسلق. وبعد عدة ساعات، عثر رجال البحث على عدة أغراض متعلقة بالتسلق يُعتقد أنها تخص الرجال، لكن لم يتم العثور على أي أثر لهم، حسبما أفادت الشرطة.

ولم تُستأنف جهود البحث يوم الثلاثاء بسبب تدهور الأحوال الجوية على قمة آوراكِي، المعروفة أيضا بجبل كوك، مع توقع هطول أمطار غزيرة وثلوج. ومن غير المحتمل أن تستأنف العمليات إلا بعد تحسن الأحوال الجوية، المتوقع أن يكون يوم الخميس.

ويبلغ ارتفاع قمة آوراكِي 3724 مترا وهي جزء من جبال الألب الجنوبية، السلسلة الجبلية الجليدية الخلابة التي تمتد عبر طول الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا. وتعد مستوطنة تحمل نفس الاسم عند قاعدة الجبل وجهة للسياح المحليين والدوليين.

وتُعد القمة وجهة شائعة بين المتسلقين ذوي الخبرة، حيث أن التضاريس فيها صعبة تقنيا بسبب الشقوق، وخطر الانهيارات الجليدية، وتقلبات الطقس، وحركة الأنهار الجليدية.

وتم تسجيل أكثر من 240 وفاة على الجبل وفي المنتزه الوطني المحيط به منذ بداية القرن العشرين.