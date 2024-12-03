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كشف استطلاع جديد للرأي أجرته وزارة الداخلية في بنجلاديش، أن 71.5% من المواطنين يطالبون بمعاقبة أفراد الشرطة المتورطين في الاستخدام المفرط للقوة في التعامل مع المسيرات الاحتجاجية وقمع الآراء المعارضة.

ونشرت صحيفة "دكا تريبيون"، اليوم الثلاثاء، نتائج الاستطلاع الذي حمل عنوان: "أي نوع من الشرطة نريد؟"، والذي أجرته إدارة العلاقات العامة بالوزارة، والذي سلط الضوء على المشاعر العامة القوية فيما يتعلق بضرورة المساءلة وحماية حقوق الإنسان.

وأصدرت لجنة إصلاح الشرطة نتائج الاستطلاع، اليوم الثلاثاء.

وإلى جانب ذلك، أيد 68.8% من المشاركين في الاستطلاع تضمين المبادئ التوجيهية الدولية لحقوق الإنسان، وإضفاء الطابع الرسمي على الإجراءات القياسية في الاجراءات الشرطية.

كما أعربوا عن اعتقادهم بأن مثل هذه الإجراءات من شأنها تعزيز الالتزام بحقوق الإنسان.

وكشف 68.27% من المشاركين في الاستطلاع، عن تأييدهم لمكافأة ومعاقبة أفراد الشرطة بصورة سنوية؛ لتشجيعهم على احترام حقوق الإنسان والإخلاص لها.