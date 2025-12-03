شهدت اللجان الانتخابية لمجلس النواب بمحافظة البحيرة استمرار توافد الناخبين في الساعات الأخيرة من اليوم الأول للإدلاء بأصواتهم لممثليهم في البرلمان، في الدوائر الثلاث التي تجرى بها الانتخابات، وهي: "الدائرة الأولى (مركز وبندر دمنهور)، والدائرة الثالثة (مركزي أبوحمص وإدكو)، والدائرة الثامنة (مركزي إيتاي البارود وشبراخيت)، مع توقعات بزيادة الإقبال في فترة المساء".

ودعت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري.

وتشهد العملية الانتخابية انتظامًا تامًا في جميع اللجان، مع تأمين كامل من قوات الشرطة، وتوفير سبل الراحة للدخول والخروج للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم.

وتُجرى الانتخابات في ثلاث دوائر ملغاة من المرحلة الأولى في محافظة البحيرة، وتشمل:

الدائرة الأولى (قسم دمنهور – مركز دمنهور): يتنافس فيها 32 مرشحًا على 3 مقاعد، من أبرزهم: سناء برغش (حزب مستقبل وطن)، وأحمد الجارحي (حزب حماة وطن)، وعصام الفقي (حزب الجبهة الوطنية)، ومحمد بهنسي وعلاء زعيتر (مستقلان)، وأشرف الشريف (حزب النور).

الدائرة الثالثة (مركز أبوحمص – مركز إدكو): يتنافس فيها 18 مرشحًا على مقعدين، من أبرزهم: "علي أبو نعمة (حزب مستقبل وطن)، عاطف أبو ستيل، أحمد العرجاوي، عادل الطنيخي (مستقلون)، محمد حبيب (حزب النور)".

الدائرة الثامنة (مركز شبراخيت – مركز إيتاي البارود): يتنافس فيها 39 مرشحًا على مقعدين، من أبرزهم: "شمس الدين أنور، محمد عزت عرفات، عمرو حمروش، سعيد شتا (مستقلون)، وأحمد سعيد أبوعمر (حزب النور)".

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية في محافظة البحيرة 260 مركزًا، وعدد اللجان 297 لجنة، فيما يصل إجمالي عدد الناخبين إلى مليون و726 ألفًا و88 ناخبًا وناخبة.