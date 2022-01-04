أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل، أن العلاقات السورية الأردنية تعززت تجارياً واقتصادياً بعد إعادة افتتاح معبر نصيب- جابر الحدودي وأدت إلى زيادة حجم التبادل التجاري سواء للمنتجات ذات المنشأ المحلي أو من خلال عبور المنتجات السورية باتجاه الدول الأخرى، مشيرا إلى ضرورة زيادة التعاون الاستثماري بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري عقب انطلاق فعاليات المعرض الأردني للتجارة والخدمات في العاصمة السورية دمشق، اليوم الثلاثاء، والذي يستمر حتى السادس من يناير الجاري بمشاركة أكثر من 60 شركة أردنية متخصصة و135 رجل أعمال واقتصاد أردني.

وأفاد الخليل بأن المعرض هو الأول من نوعه ويشكل نافذة مهمة للقاء رجال الأعمال في البلدين والتواصل مع القطاع الخاص في سوريا والجهات العامة في بعض القطاعات، معتبرا أن المعرض يشكل محطة لعرض الخدمات والمنتجات الأردنية التي قد تجد لها فرصة استثمارية في سوريا خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أوضح رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، أن إقامة المعرض في دمشق تأتي بهدف البحث عن شراكة حقيقية مع الشركات السورية وليس فقط لتبادل السلع سواء على أراضي الأردن أو سوريا، لافتا إلى أهمية هذه الشراكة في خدمة شعبي البلدين ومن ثم نقل منتجات هذه الشراكة للعالم العربي ولدول العالم أجمع.

وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، يشمل المعرض قطاعات التجارة والوكالات والخدمات والطاقة والطاقة المتجددة والنقل واللوجستيات والمقاولات والإنشاءات والسياحة والسياحة العلاجية والجامعات والمستشفيات والقطاع المالي والتأمين.