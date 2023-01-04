رونالدو قد يشارك مع النصر أمام الطائي في هذه الحالة

ينتظر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المهاجم الجديد لنادي النصر السعودي، وصول بطاقته الدولية خلال الساعات القادمة، لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة الطائي غدًا الخميس.

ويستعد فريق النصر لمواجهة نظيره الطائي مساء غدًا الخميس، على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقًا لصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، فإن إدارة النصر استخرجت شهادة الكفاءة المالية ظهر اليوم الأربعاء، تمهيدًا لتسجيل النجم البرتغالي رونالدو في قائمة الفريق.

وأضافت الصحيفة أن النجم البرتغالي رونالدو ينتظر وصول بطاقته الدولية من أجل المشاركة في المباريات مع النصر، في حال عدم تنفيذ عقوبة الإيقاف عليه لمباراتين.

وأتمت الصحيفة السعودية أن رونالدو سيكون متاحًا للمشاركة أمام الطائي غدًا، حال يقم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بإدراج عقوبة الإيقاف لمباراتين على البطاقة الدولية الخاصة بالنجم البرتغالي، والتي سيقوم النادي الإنجليزي بإرسالها إلى النصر خلال ساعات.

وكانت لجنة الانضباط المستقلة لكرة القدم، قد قامت بإيقاف رونالدو لمدة مباراتين بسبب صفعه لهاتف من يد أحد مشجعي إيفرتون الأطفال في أبريل الماضي، خلال تواجده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.