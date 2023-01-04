إصابات واعتقالات خلال حملات دهم للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

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أفادت مصادر فلسطينية بأن فلسطينيين اثنين على الأقل أصيبا بجروح اليوم الأربعاء فيما اعتقل عشرة آخرين خلال حملات دهم للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن شابين أصيبا واعتقل ثلاثة آخرون، خلال اقتحام قوات إسرائيلية بلدتي قباطية والزبابدة جنوب جنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن شهود عيان إن تلك القوات اقتحمت بلدة قباطية وحاصرت منزلا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة أطلق الجنود خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه الشبان.

وأضافوا أن أحد الشبان أصيب بالرصاص في الكتف والقدم، وقامت دورية عسكرية بدهسه بعد أن سقط على الأرض، وجرى نقله إلى مستشفى جنين لتلقي العلاج.

وبحسب مصادر محلية فإن القوات الإسرائيلية دهست شابا أثناء اقتحامها بلدة الزبابدة، ما أدى إلى إصابته برضوض.

وتخلل اقتحام الجيش الإسرائيلي في جنين اشتباكات مسلحة مع مسلحين فلسطينيين دون الإعلان عن إصابات في صفوف الجانبين.

وفي السياق أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في بلدة دورا جنوبي الخليل.

من جهتها قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 10 فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية من بينهم ثلاثة في جنين بدعوى أنهم مطلوبون لأجهزتها الأمنية.