إيهاب جلال يعلن تشكيل فاركو لمواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق فاركو، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة طلائع الجيش، في المباراة التي ستُقام مساء اليوم الأربعاء، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

خط الدفاع: عزمي جوما - رامي صبري - أحمد البحراوي - جيفرسون إينكادا

خط الوسط: محمود حمادة - محمود عماد - سوكاري - أحمد فؤاد

خط الهجوم: عمرو جمال - رزقي حمرون

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كلا من:

محمود السيد - سيف تيري - ياسين مرعي - أحمد عوض - وليد علي - عبد الناصر دي ماريا - أحمد شريف - أحمد صغيري - محمود جهاد.

ويتواجد فاركو في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة من فوز وحيد، 5 تعادلات و4 هزائم، ويريد الفريق السكندري من تحقيق الفوز من أجل الابتعاد عن مراكز الهبوط حيث فارق الأهداف بينه وبين الداخلية صاحب المركز السادس عشر هو الفاصل حتى الآن عن ابتعاد فاركو من أحد مراكز الهبوط بالرغم من تساوي النقاط بين كلا الفريقين.