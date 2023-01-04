وزير الأمن القومي الإسرائيلي يعلن اعتزامه اقتحام المسجد الأقصى مجددا

في خطوة استفزازية جديدة، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، نيته اقتحام المسجد الأقصى مرة ثانية، وذلك بعد يوم من الاقتحام الذي قام به لأول مرة بصفته وزيرا في الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وقال بن غفير: "سأذهب مجدداً إلى الحرم القدسي الشريف، وليس بالضرورة إعلان متى سأذهب"، مضيفا: "ما قمت به في المسجد الأقصى هو تدريب لإخبار حماس بأننا لا نخشاها"، بحسب القناة "12" العبرية.

وتابع بن غفير "أقبل، وسأقبل في المستقبل توصيات المستوى الأمني في ما يتعلق بالمسجد الأقصى، لكنني لن أتنازل عن الذهاب إلى هناك مرة أخرى".

واقتحم بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى، صباح أمس، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن "الاقتحام استفزاز غير مسبوق وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".

من جانبه، كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعثة بلاده في نيويورك بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة ووقف اعتداءات أعضاء الحكومة الإسرائيلية ومجموعات متطرفة على المسجد الأقصى.