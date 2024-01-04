الكويت ترفض الدعوات لإعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة

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أعربت الكويت عن استنكارها ورفضها القاطع لتصريحات مسئولين في سلطة الاحتلال الإسرائيلي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

وحذرت الكويت مجددًا، اليوم الخميس، "من نوايا سلطة الاحتلال الإسرائيلي التي باتت جلية للعيان ولا تدع مجالاً للشك بالخطط الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة بشكل خاص والشعب الفلسطيني الشقيق بشكل عام من وطنهم"، مؤكدة أن تلك التصريحات تخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك إرادة المجتمع الدولي.

وأكدت الكويت موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ووقوفها بجانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.