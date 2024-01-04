بلينكن يبدأ جولة جديدة في منطقة الشرق الأوسط

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في واشنطن، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يعتزم التوجه إلى منطقة الشرق الأوسط مرة أخرى في غضون الأيام المقبلة لبحث تطورات الحرب الدائرة في غزة.

وأضاف ميلر، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يبدأ بلينكن اليوم الخميس، رحلة أطول من ذي قبل، تشمل تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل والضفة الغربية ومصر.

وقال ميلر، إن المحادثات خلال الأيام المقبلة ستركز على الجهود الرامية إلى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتحرير الرهائن المتبقين من أيدي حماس، وتحسين سبل حماية المدنيين في الصراع، مضيفا أنه يتعين على إسرائيل أيضا بذل المزيد من الجهد للحد من التوترات في الضفة الغربية.

وأوضح ميلر، أنه من المهم أيضا منع انتشار الصراع خارج قطاع غزة.

ويسعى بلينكن خلال محطات رحلته، إلى بحث اتخاذ خطوات ملموسة بشأن كيفية ممارسة دول المنطقة لنفوذها لمنع التصعيد، فيما قال إن المحادثات خلال الرحلة لن تكون من السهولة بمكان.