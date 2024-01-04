السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد الاستعدادات الميدانية لعيد الميلاد المجيد

واصل اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، جوالاته التفقدية لمتابعة تنفيذ خطة الاستعدادات الخاصة باحتفالات عيد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين يناير 2024 بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس والطرق المؤدية إليها، بجانب رفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية، والتنسيق المتكامل فيما بينها لتوفير جميع الخدمات بالشكل المطلوب.

وتفقد السكرتير العام المساعد، عددا من الكنائس والأديرة بمركزي ناصر وبني سويف، ورافقه خلالها كل من: علي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، وهاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وعدد من مسؤولي الوحدات المحلية المعنيين.

واطمأن السكريتر العام المساعد على استعدادات الكنائس والأديرة لاستقبال مراسم العيد يومي السبت والأحد من الأسبوع المقبل، مشيرا إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، بتكثيف أعمال النظافة بالمناطق المحيطة بالكنائس والحدائق العامة والميادين الرئيسية، ورفع الإشغالات التى تعوق الحركة، والتأكيد على التواصل بين غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات والمرافق ومركز السيطرة بالديوان العام، للتعامل مع أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين، فضلا عن تكليف مسئولي الصحة والكهرباء بمراجعة خطة الطوارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة ومراجعة النوبتجيات خلال فترة الاحتفالات.