التعاون الإسلامي تؤكد ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي الصومال

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، ضرورة احترام سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها.

وأعربت منظمة التعاون الإسلامي، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها في بيان صحفي اليوم، عن رفضها لأي عمل ينتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيها، من منطلق حرص المنظمة على احترام سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها، وفقا لميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، وعلى إثر التوقيع على مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية وأرض الصومال في أول يناير الجاري.

وجددت المنظمة "تضامن المنظمة مع جمهورية الصومال الفيدرالية"، مشددة على ضرورة احترام سيادتها وسلامتها الإقليمية، وضرورة العمل على الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

وكانت الحكومة الفيدرالية الصومالية، أعلنت أول أمس الثلاثاء، استدعاء سفيرها لدى إثيوبيا للتشاور احتجاجا على انتهاك السيادة الصومالية.

يأتي قرار الحكومة الفيدرالية بعد إعلان إثيوبيا، يوم الإثنين الماضي، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع أرض الصومال "صوماليلاند"، وهي منطقة انفصالية عن الصومال، للوصول إلى البحر الأحمر مقابل حصة في شركة الطيران الوطنية الإثيوبية.