 الصليب الأحمر: نواجه أصعب استجابة إنسانية بتاريخنا في غزة.. والهلال المصري خلية نحل - بوابة الشروق
الخميس 4 يناير 2024 9:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الصليب الأحمر: نواجه أصعب استجابة إنسانية بتاريخنا في غزة.. والهلال المصري خلية نحل

محمد شعبان
نشر في: الخميس 4 يناير 2024 - 8:55 م | آخر تحديث: الخميس 4 يناير 2024 - 8:55 م
ثمنت المتحدثة باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بالشرق الأوسط، مي الصايغ، دور الهلال الأحمر المصري بمساعدة شقيقه الفلسطيني على إنشاء المخيم الإغاثي بخان يونس جنوب غزة؛ بغرض استيعاب آلاف النازحين من شمال القطاع ودعم الاستمرار في تقديم الخدمات الإسعافية والطبية.

وقالت خلال مقابلة لـ «القاهرة الإخبارية»، مساء الخميس، إن «كل المتطوعين والعاملين بالهلال الأحمر المصري يعملون كخلية نحل على الحدود؛ من أجل تجهيز وإعداد المساعدات الإنسانية لإيصالها إلى المتضررين في غزة».

وأضافت أن الهلال الأحمر الفلسطيني يواجه «أصعب استجابة إنسانية شهدتها جمعيات الصليب والهلال الأحمر في العالم»، مثمنة جهودهم تجاه الاستمرار في تقديم الاستجابة الإنسانية وإنقاذ الأرواح على الرغم من سقوطهم شهداء يوما تلو الآخر، قائلة إن «العاملين بالمجال الطبي والإنساني لم يعد لديهم الوقت كي يحزنوا على زملائهم وأحبائهم».

وأوضحت أن استمرار انقطاع الاتصالات داخل قطاع غزة يعرقل ويعقد بدوره عمل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، قائلة إن الرقم المركزي للإسعاف الخاص بتلقي البلاغات وإنقاذ الجرحى «خارج الخدمة».

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك