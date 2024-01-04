ميقاتي يجدد إدانته للانتهاكات الإسرائيلية المتمادية للسيادة اللبنانية

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جدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، إدانته للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والانتهاكات المتمادية للسيادة اللبنانية.

وطالب ميقاتي، خلال استقباله اليوم قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) الجنرال ارالدو لاثارو، بـ"رفع الصوت في الأمم المتحدة رفضاً للانتهاكات الإسرائيلية للخط الأزرق وللقرار 1701"، مجدّداً "التزام لبنان الدائم بالقرار الأممي ومندرجاته".

وقال ميقاتي إن "المطلوب من كل الأطراف تحييد اليونيفيل عن العمليات العسكرية من أجل تمكينها من القيام بدورها كاملاً".

وحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، تم البحث في خلال اللقاء" في تطبيق القرار1701 والخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، وسجل لبنان اعتراضه لليونيفيل على هذا الموضوع".

وتناول اللقاء "التحضيرات للتقرير المرتقب صدوره عن مجلس الأمن والذي سيتطرق للخروقات التي تطال القرار 1701".

يذكر أن إسرائيل تخرق بشكل شبه يومي أجواء لبنان، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.