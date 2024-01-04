لطيفة تنعى أمها: الله يرحمك يا نور العين يا غالية

أعربت المطربة التونسية لطيفة عن حزنها الشديد على وفاة والدتها يوم الاثنين الماضي بعد صراع مع المرض، مؤكدة أنها تعيش أوقاتا صعبة ووجعا كبيرا منذ وفاتها، وذلك خلال حسابها الرسمي على منصة x.

وبدأت لطيفة ما كتبته على منصة x، بآية قرآنية، "بسم الله الرحمن الرحيم... وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾".

وكتبت: "الله يرحمك يا نور العين، الله يرحمك يا غالية، وجيعة كبيرة ماكنتش نتحملها لولا محبتكم والناس اللي واسوني وخلوني نقوى على تحمل الصدمة ومرارة الوجيعة، شكرا من أعماق قلبي للناس اللي كلمتني وخففت عليا وحست بيا في الفترة الصعيبة هاذي".

ونوهت لطيفة عبر ما كتب إلى موعد عزاء والدتها، والذي من المقرر أن يكون من الثالثة عصرًا وحتى السابعة مساء الجمعة المقبلة، وذلك بإحدى القاعات الخاصة بالعزاء في تونس.

وكتبت لطيفة : "شكر الله سعيكم جميعا وجزاكم الله عنا خير الجزاء، شكرا لمواساتكم الكريمة واسأل الله ان لا يريكم مكروه أو حزنا على عزيز أو قريب".



