هل تحقق دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية المرجو منها؟ باحثة سياسية تجيب

أعلنت محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي بهولندا عن عقد أولى جلسات الاستماع بشأن الدعوى القضائية، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، بارتكابها جرائم حرب في عدوانها على غزة، في الفترة من 11 إلى 12 يناير الحالي.

ووفق بيان صادر عن محكمة العدل الدولية فإن ممثلو جنوب إفريقيا سيتحدثون في جلسة المحكمة في 11 يناير، وفي 12 يناير ستعطى الكلمة للجانب الإسرائيلي، بحسب ما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت محكمة العدل الدولية أن جنوب إفريقيا قدمت طلبا لبدء إجراءات ضد الاحتلال الإسرائيلي لما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة.

وجاء في بيان لمحكمة العدل الدولية "أكدت جنوب إفريقيا أن أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة للقضاء على فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية الإثنية الأوسع أي الفلسطينيين".

ولكن، هل تحقق دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية المرجو منها؟

عن اتخاذ جنوب إفريقيا الخطوة برفع قضية على إسرائيل في محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، قالت الزكتورة انتصار محمد، الكاتبة والباحثة في الشأن السياسي، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أنه الموقف الصحيح الذي يجب أن تتخذه كافة الدول، اتجاه الجرائم المجحفة التي تقوم بها إسرائيل في إبادة الشعب الفلسطيني.

وأضافت في تصريحات لـ"الشروق"، أن إسرائيل ما زالت تتورط في المزيد من أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وترتكب الجرائم العلنية في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، مؤكدة أنه لا بد على الدول أن تتخذ إجراء مثل ما اتخذته جنوب إفريقيا.

وأشارت محمد إلى أن جنوب إفريقيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حرصت على وجود تدابير مؤقتة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة، بإرسال المساعدات والدعوة لوقف إطلاق النار وأخيرا رفع دعوى في محكمة العدل الدولية لمحاسبتها على جرائم الإبادة الجماعية.

ووصفت محمد الخطوة التي اتخذتها جنوب أفريقيا بأنها خطوة إيجابية إلى حد كبير، معبرة عن أملها أن تنظر محكمة العدل الدولية إلى الدعوة بقرار حاسم يوقف جرائم الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة.

وعن رد فعل الاحتلال على دعوى جنوب إفريقيا، قالت أستاذ العلوم السياسية أنه لا شك أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تحرك جنوب إفريقيا بتقديم دعوة ضدها، مؤكدة أنه سيواجه تحديات كثيرة جدا تمنع من تحقيق أهدافها المعلنة، حيث أن جنوب أفريقيا اتهمت إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني، وأكدت جنوب أفريقيا على إن أفعال إسرائيل بها إصرار وتأكيد ومحددات واضحة بتدمير فلسطين وإبادة شعبها.

وحول التوقعات بنتائج القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل، قالت أستاذ العلوم السياسية إن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة غير خاضعة لأي توقعات، قائلة: "ما زلنا حتى الآن، ومنذ 7 أكتوبر 2023، نأمل وقف إطلاق النار، وعدم إبادة الشعب، فحتى دعوة جنوب إفريقيا التي رفعتها ضد الاحتلال الإسرائيلي لم تكن متوقعة".

وأعربت أستاذ العلوم السياسية عن أملها في أن تنظر محكمة العدل الدولية إلى الدعوة بعين الاعتبار وتتخذ وتصدر قرارات ذات فاعلية قوية ضد العدوان الإسرائيلي، وضد مرتكبي الجرائم، لتوقيفهم من جميع النواحي.

وأضافت: أيضا لدينا أمل أن تكثف محكمة العدل الدولية جهودها للتحقيق في ارتكابات جرائم الحرب، التي وقعت خلال الصراع منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، ويتم السماح لمحققي محكمة العدل الدولية بالدخول إلى قطاع غزة أو إسرائيل.

ولفتت أستاذ العلوم السياسية إلى أن الدعم والترحيب الدولي بالقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا قد يساعد في اتخاذ مواقف عادلة في محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى خروج عدة دول ومنها الدول العربية لتأييد الدعوة التي رفعهتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأشارت محمد إلى أن دولة مثل ماليزيا أعلنت وأكدت دعمها لدعوة جنوب إفريقيا في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، وأعلنت دعمها لدولة جنوب أفريقيا، مؤكدة أنها خطوة قوية وخطوة ملموسة، متابعة: "نأمل أن الكثير من الدول تقدم وترفع دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي بأن مرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني، حتى يتم محاسبته على جرائمه".