روسيا تتوعد بالرد على إطلاق أوكرانيا صواريخ أتاكمز الأمريكية باتجاه أراضيها

توعدت روسيا -اليوم السبت- بالرد على إطلاق أوكرانيا صواريخ "أتاكمز" الأميركية الصنع باتجاه أراضيها، في أعقاب تحذيرات من موسكو لكييف من أن استخدام مثل هذه الصواريخ سيواجه برد شديد.

وجاء في بيان للجيش الروسي أن "أعمال نظام كييف المدعوم من الغربيين ستكون موضع رد"، وذلك بعدما أعلن أنه اعترض 8 صواريخ من طراز أتاكمز الأمريكية كانت تستهدف منطقة بيلجورود الروسية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضرب وسط كييف بصاروخ باليستي تفوق سرعته سرعة الصوت إذا واصلت أوكرانيا ضرب الأراضي الروسية بأسلحة غربية بعيدة المدى، مثل أتاكمز الأمريكية أو ستورم شادو البريطانية، بحسب موقع "الجزيرة.نت "الإخباري.

وكان الجيش الروسي أعلن في وقت سابق -في بيان- أن وسائط دفاعه الجوي أسقطت 8 صواريخ أتاكمز الأمريكية الصنع و72 طائرة بدون طيار (درون) أطلقتها كييف، من دون الإشارة إلى إذا ما كان الهجوم أسفر عن ضحايا أو أضرار مادية.

وأجازت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا في نوفمبر الماضي استخدام هذه الصواريخ البالغ مداها 300 كيلومتر، لضرب أهداف في عمق روسيا، وذلك بعد نشر كوريا الشمالية آلاف الجنود لمساعدة موسكو في الحرب ضد كييف، حسب الدول الغربية الحليفة لأوكرانيا.