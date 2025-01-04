رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: إسرائيل ترتكب انتهاكات صارخة بحق المنظومة الصحية في غزة

قال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان الدكتور هيثم أبو سعيد، إن اعتقال الدكتور حسام أبوصفية، مدير مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة، بمثابة حلقة من حلقات الإرهاب، التي يمثلها اليوم جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وأوضح«أبو سعيد»، خلال مداخلة عبر الإنترنت على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن «العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أخذ أشكالًا متعددة ومن أخطر هذه الأشكال هي هدم كل المستشفيات لحرمان الفلسطينيين من العلاج، محذرًا من وجود مخطط إسرائيلي لترحيل الفلسطينيين من غزة.

وذكر أن المادة 18 من قانون اتفاقية جنيف الرابعة أشارت بوضوح إلى عدم التعرض للمستشفيات وكل المرافق الصحية وعدم قذفها، قائلًا أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب انتهاكات واعتداءات صارخة بحق المنظومة الصحية.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ456 على القطاع.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح السبت، أن «الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 59 شهيدًا و273 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م، إلى 45 ألفًا و717 شهيدًا، و108 آلاف و856 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.