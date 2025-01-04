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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق في الأهلي، أن الفريق يدفع ثمن التدعيمات الضعيفة التي أبرمها خلال الفترات الماضية إلى جانب تخليه عن العديد من اللاعبين البارزين في الفريق.

تعرض الأهلي لخسارة بهدف دون رد أمام شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

قال سيد عبد الحفيظ عبر برنامج "الكورة مع فايق"، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»:" تدعيمات الأهلي لم تكن على المستوى المطلوب، وخرج لاعبون من الفريق لهم تأثير فني كبير".

أضاف عبد الحفيظ:" وافق الأهلي على رحيل أليو ديانج وحمدي فتحي، وتراجع مستوى عمرو السولية، ورحل أحمد عبد القادر ومحمد شريف دون تعويض".

أشار مدير الكرة السابق بالأهلي:" تخيل لو أن وسام أبو علي لم ينضم للأهلي، كان الفريق سيعاني بشكل كبير، إدارة الأهلي أمامها تحد كبير، وهو تدعيم صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية، وإبرام صفقات قوية".

أوضح عبد الحفيظ:" كولر لا يتحمل اللوم لوحده، لكنه يتحمل مسؤولية خروج اللاعبين، لأنه وافق على رحيلهم".

أتم سيد عبد الحفيظ:" غياب مروان عطية عن تشكيل الأهلي ضد بلوزداد، كان قرارا خاطئا، لأنه أفضل لاعب وسط مدافع في مصر".