قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد خلال الأسبوع الجاري طقسًا شتويًا بامتياز، يتميز بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة والناس، أمس السبت، أن التأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى زيادة فترات سطوع الشمس واستقرار الأجواء نهارًا، ما يقلل فرص سقوط الأمطار بشكل كبير، لافتة إلى أن فرص الأمطار هذا الأسبوع ضعيفة، وخفيفة في بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري.

وتابعت أن امتداد المرتفع السيبيري يصاحبه كتل هوائية شديدة البرودة قادمة من الشرق، وهو ما يسهم في الانخفاضات الملحوظة في درجات الحرارة ليلًا، بينما لا يُلاحظ هذا الانخفاض بشكل كبير خلال ساعات النهار مع وجود أشعة الشمس.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى تتراوح في بداية الأسبوع بين 19ْ و20 ْدرجة مئوية نهارًا، على أن تشهد ارتفاعًا تدريجيًا بنهايات الأسبوع لتصل إلى نحو 24ْ درجة مئوية، وهو أعلى من المعدلات الطبيعية، في حين تظل الأجواء شديدة البرودة ليلًا.

واستكملت أن درجات الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى قد تسجل منتصف الأسبوع ما بين 8ْ و9ْ درجات مئوية، بينما قد تصل في مناطق من وسط سيناء إلى الصفر وتحت الصفر، مع فرص لتكوّن الصقيع على المزروعات في وسط سيناء والوادي الجديد، وكذلك بعض مناطق شمال الصعيد، حيث قد تنخفض الحرارة الصغرى في المناطق الزراعية إلى أقل من 5 درجات مئوية.

ونبّهت المزارعين إلى ضرورة توخي الحذر خلال الـ72 ساعة المقبلة لحماية المزروعات من آثار الصقيع المحتمل، لافتة إلى وجود شبورة مائية خلال فترات الصباح، لكنها لن تكون مؤثرة بشكل كبير نتيجة انخفاض نسب الرطوبة، وقد تتكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، دون قلق يُذكر هذا الأسبوع، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية، خاصة في الصباح الباكر والليل، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.