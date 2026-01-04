ضبط مواد بترولية مدعمة قبل تهريبها إلى السوق السوداء في الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملة رقابية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة قبل تهريبها إلى السوق السوداء، في إطار تشديد الرقابة على حركة تداول الوقود وحماية الدعم الموجه للمواطنين.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، وتعليمات محافظ الإسكندرية أحمد خالد، وبناءً على تكليفات مشددة بتكثيف المتابعة الميدانية لمحطات تموين السيارات ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب في المواد البترولية المدعمة.

وشنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية، حملة مشتركة مع لجنة من الهيئة العامة للبترول استهدفت عددًا من محطات تموين السيارات، وأسفرت عن ضبط إحدى المحطات بتجميع وحيازة كميات كبيرة من الوقود المدعم بقصد تهريبه، وإعادة بيعه خارج القنوات الرسمية.

فيما تم خلال الحملة، ضبط نحو 47.415 لترًا من السولار، و2.749 لترًا من بنزين 95، و9.142 لترًا من بنزين 80، بالإضافة إلى 1.802 لتر من بنزين 92، إذ جرى تحريز الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأكدت الجهات المختصة استمرار الحملات الرقابية بصورة يومية وحازمة على محطات الوقود، وكل الأنشطة المرتبطة بتداول المواد البترولية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والحفاظ على استقرار السوق، ومنع أي محاولات للإضرار بالاقتصاد أو استغلال المواطنين.