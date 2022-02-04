صورة - إيتو يحتضن وائل جمعة بعد تأهل الفراعنة لنهائي كأس الأمم

حرص صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني على تنهئة وائل جمعة، مدير المنتخب المنتخب المصري، وأحد أفضل المدافعين في تاريخ قارة إفريقيا، بعد فوز الفراعنة على الأسود، والتأهل لنهائي كأس الأمم.

وجاء ذلك عقب فوز المنتخب المصري على نظيره الكاميروني بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة ٣ / ١ ليضرب موعدا مع منتخب السنغال للمنافسة على لقب البطولة يوم الأحد المقبل.

وحرص إيتو، على النزول للملعب واحتضان وائل جمعة، وتهنئة اللاعبين بالفوز، كما حرص على مؤازرة لاعبي الكاميرون وحثهم على حصد المركز الثالث في لقاء السبت المقبل أمام بوركينا فاسو.

ومن المقرر أن تقام مواجهة نهائي كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد القادم والموافق 6 فبراير، بين مصر والسنغال في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.