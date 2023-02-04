واشنطن تفرض عقوبات على شركة إيرانية لصناعة الطائرات بدون طيار

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فرضت واشنطن، عقوبات ضد ثمانية أفراد يعملون في إدارة شركة "بارافار بارس"، التي تصنع طائرات "شاهد" المسيرة للجيش الإيراني والتي اشترتها موسكو، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية.

وقال بيان وزارة الخزانة، يوم الجمعة، إن الشركة تنتج "طائرات بدون طيار للقوة الجوية التابعة للحرس الثوري.

ويتم نقل الطائرات بدون طيار الإيرانية إلى روسيا لاستخدامها في حربها الوحشية وغير المبررة ضد أوكرانيا.

وأضاف البيان أن العقوبات شملت أيضا ناقلة نفط تحولت إلى سفينة بحرية يمكن إطلاق المسيرات منها فضلا عن فرقاطة بحرية، وتجري السفينتان الإيرانيتان حاليا رحلة خارج البلاد.