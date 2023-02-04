حذرت مصلحة الأرصاد اللبنانية من سلوك الطرقات الجبلية غدا الأحد وبعد غد الاثنين بسبب تعرض البلاد لذروة العاصفة "فرح" حيث من المتوقع أن تشهد البلاد غدا أمطارا غزيرة وثلوج كثيفة ورياح قطبية باردة وشديدة تصل سرعتها لحدود الـ١٠٠ كيلومتر في الساعة.

وتوقعت الأرصاد أن يسود غدا الأحد طقس غائم وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، كما تتساقط أمطار غزيرة تتشكل معها السيول وانجراف التربة وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تصل سرعتها لحدود الـ١٠٠ كيلومتر في الساعة، ويرتفع معها موج البحر الى ٤ أمتار.

وحذرت من خطر تطاير ألواح الطاقة الشمسية والخيم الزراعية واللوحات الاعلانية والاشجار المعمرة وواحتمال تساقط حبات من البرد كما تتساقط الثلوج بكثافة على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق مما قد يؤدي الى قطع بعض الطرقات الجبلية.

كما يسود طقس غائم وعاصف مع رياح قوية تتخطى ال ١٠٠ كيلومتر بالساعة خاصة شمال البلاد حيث يرتفع معها موج البحر فيقارب ال ٥ أمتار وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار غزيرة مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات من البرد كما تتساقط الثلوج اعتباراً من ارتفاع ١١٠٠ متر نهارا و تلامس ال٩٠٠ متر مع تدني درجات الحرارة ليلاً.

ونبهت الأرصاد المواطنين لضرورة تأمين مقومات العيش ووسائل التدفئة طيلة أيام العاصفة " فرح".