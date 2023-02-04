 محافظ الوادي الجديد: زيادة قدرة محطة كهرباء الفرافرة لـ12 ميجاوات - بوابة الشروق
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محافظ الوادي الجديد: زيادة قدرة محطة كهرباء الفرافرة لـ12 ميجاوات

عمرو بحر
نشر في: السبت 4 فبراير 2023 - 1:44 م | آخر تحديث: السبت 4 فبراير 2023 - 1:44 م
تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، أعمال إنشاء وحدة كهرباء إضافية بمحطة كهرباء الفرافرة بقدرة ٣.٨ ميجاوات، يرافقه كمال إبراهيم رئيس مركز الفرافرة، ومسؤولي قطاع الكهرباء بالمركز.

وأكد الزملوط، أن إنشاء المحطة لدعم قدرة المحطة القائمة بالفرافرة، واستيعاب الأحمال المستقبلية بتكلفة تقدر بنحو ٢٢ مليون جنيه، في إطار توفير الخدمات المتكاملة لأهالي الفرافرة.

وأشار إلى زيادة إجمالي قدرة المحطة لـ١٢ ميجاوات، ومقرر تشغيلها بنهاية شهر مارس المقبل؛ لتغطية احتياجات مشروعات "حياة كريمة" بنطاق المركز من الطاقة الكهربائية.

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