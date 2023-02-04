جامعة سوهاج تعلن البرنامج الزمني للترشح لمنصب عميد كلية التربية

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، البرنامج الزمني للترشح لمنصب عميد كلية التربية، والذي يستمر حتى يوم ٢٠ فبراير الجاري.

وأوضح عبدالخالق أن البرنامج الزمني تم إقراره أون لاين يوم ٢ فبراير، وأعلن اليوم السبت البرنامج الزمني للترشح، على أن يتم البدء بتلقي طلبات الترشح وملفات التقدم بدءا من يوم الاثنين المقبل ٦ فبراير إلى الأحد ١٢ من نفس الشهر، من الساعة ١٠ صباحا حتى الساعة ٢ ظهرا بمقر أمانة اللجنة بمكتب رئيس الجامعة.

وأضاف أن يوم الثلاثاء - ١٤ فبراير، سيتم فحص أوراق المتقدمين وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين، على أن يتم تلقي الطعون يوم الخميس - ١٦ من نفس الشهر من الساعة ١٠ صباحا وحتى ٢ ظهرا، وسيتم البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الأحد - ١٩ فبراير.

وأشار إلى أنه سيتم إعلان الجدول الزمني لعرض المرشحين لبرامجهم يوم الاثنين - ٢٠ فبراير، على أن يتقدم كل مرشح ببرنامجه مشتملا على خطة العمل المقترحة الخاصة به وأوجه التطوير وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير للكلية.