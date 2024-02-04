الأردن: خطر توسع الحرب يزداد مع استمرار العدوان على غزة

حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، من خطر توسع الحرب، معتبرا أن استمرار "العدوان" الإسرائيلي على غزة يزيد من ذلك كل يوم.



جاء ذلك خلال لقاء نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، وفق بيان الخارجية الأردنية، في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة، يجريها الأخير إلى المملكة، ضمن جولة شرق أوسطية بدأها بمصر، هي الأولى له منذ توليه مهام منصبه.



وقال البيان، إن الوزيرين بحثا "جهود التوصل لوقف كامل لإطلاق النار في غزة، وضمان حماية المدنيين واستمرار الجهود المشتركة لإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع"، وفقا لوكالة الأناضول.



وشددا على موقف بلديهما "الرافض لتهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو خارجها".



بدوره، حذر الصفدي من أن "خطر توسع الحرب يزداد مع كل يوم يستمر فيه العدوان على غزة"، وفق المصدر ذاته.



وشدد على "ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقفها وما تنتجه من كارثة إنسانية غير مسبوقة".



كما أكد الصفدي "ضرورة استمرار المجتمع الدولي في توفير الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".



ونقل البيان عن الوزير الفرنسي قوله، إن "أونروا تعتبر من الجهات الأساسية في غزة، خاصة في الوقت الذي تزداد فيه الحالة الإنسانية سوءا، وفرنسا لم توقف دعمها للأونروا، ولم يتم جدولة أي تمويل إضافي للثلث الأول من العام الجاري".



وطالب "الأونروا، وبعد الاتهامات الخطيرة التي وجهت لها، أن تظهر أعلى مستوى من الشفافية".



وأكد أن بلاده "رحبت بالتدابير التي اتخذتها الوكالة على الفور، ونحن الآن ننتظر نتائج وتوصيات التحقيق من أجل ضمان الثقة الكاملة فيها".