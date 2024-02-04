عمرو أدهم : تم اختيار جوميز من بين 10 مدربين

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أكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن البرتغالي جوزية جوميز المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي تم أختياره من وسط أكثر من 10 سير ذاتية لمدربين مميزين.

واعلن الزمالك التعاقد مع جوميز ليقود الفريق لمدة موسم ونصف الموسم خلفًا لمعتمد جمال والذي تولى القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت بعد رحيل أوسوريو.

وقال أدهم في تصريحات تليفزيونية :" تلقينا العدديد من السير الذاتية وفاضلنا بينها وتوصلنا إلى أن جوميز هو الراجل المناسب لتلك المرحلة .. عمله مع جوسفالدو فيريرا رفع من أسهمه بالإضافة إلى سابق عمله في المنطقة العربية".

وأضاف :" طلبنا منه أن يستقدم معه طاقم مساعد بالكامل وهو ما تم بوصول مدرب حراس مرمى ومدرب مساعد ومدرب للأحمال".

وكشف :" كنا نرغب في أن يواصل معتمد جمال مشواره مع الجهاز الفني الجديد ولكنه فضل الرحيل والاكتفاء بالفترة التي قضاها مع النادي ونحن نتوجه بالشكر له ولعبد المنصف مدرب الحراس السابق لما قدموه للنادي في الفترة الصعبة أعقبت رحيل أوسوريو".