ترامب يلوح بفرض رسوم بأكثر من 60% على الصين إذا فاز بالرئاسة

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه قد يفرض تعريفة جمركية على السلع الصينية تزيد عن 60% إذا تم انتخابه، مما يشير إلى لهجة متشددة بشكل متزايد ضد أكبر مورد للسلع إلى الولايات المتحدة.



وردا على سؤال حول تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" بأنه يفكر في فرض رسوم ثابتة بنسبة 60% على واردات السلع الصينية، قال ترامب في مقابلة مع برنامج صنداي مورنينج فيوتشرز على قناة فوكس نيوز: "لا، أود أن أقول ربما سيكون أكثر من ذلك".



ورفض ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024، الانتقادات بأن هذه التحركات ستبدأ حربا تجارية، قائلا إنه "أبلى بلاء حسنا مع الصين بكل شيء" خلال فترة رئاسته، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.



وقال ترامب: "حسنا، عليك أن تفعل ذلك"، في إشارة إلى فرض الرسوم الجمركية. مضيفا: "كما تعلم، من الواضح أنني لا أتطلع إلى إيذاء الصين. أريد أن أتفق مع الصين. أعتقد أنه رائع. لكنهم استغلوا بلدنا حقا".



وبدأت إدارة ترامب في فرض تعريفات تهدف إلى الحد من واردات السلع الصينية في أوائل عام 2018، وتصاعدت في النهاية إلى رسوم على سلع تتراوح من المأكولات البحرية إلى المواد الكيميائية بحلول خريف ذلك العام. وردت الصين بفرض رسوم انتقامية على الواردات الأمريكية بما في ذلك فول الصويا والقمح والدواجن.