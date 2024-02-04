تركيا تستعد لمواجهة قفزة في معدل التضخم

من المحتمل أن يكون التضخم الشهري في تركيا، في يناير، قد قفز بأكبر قدر له، منذ الصيف وهو تسارع ربما يكون اختبارا لعزم محافظ البنك المركزي الجديد، بعد أن أعلنت محافظة البنك السابقة نهاية دورة التشديد النقدي.

وطبقا لمتوسط التوقعات في استطلاع بلومبرج لآراء الاقتصاديين، فإنه على خلفية زيادة حادة في الحد الأدنى للأجور وتعديلات الضرائب الحكومية، من المحتمل أن تظهر بيانات، من المقرر صدورها غدا الاثنين، تسارع الزيادات في الأسعار، في يناير، مقارنة بما كانت عليه قبل شهر، بعد 5 أشهر متتالية من التراجع، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأظهرت دراسة منفصلة تراجع نمو الأسعار السنوية بشكل طفيف، إلى 64.6% من 64.8% الشهر السابق.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد عين فاتح كاراهان محافظا جديدا للبنك المركزي التركي بعد استقالة حفيظة غاية أركان المفاجئة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء مساء أمس الأول الجمعة، أن القرار أُعلن في الجريدة الرسمية عند منتصف الليل، ويشغل كاراهان، وهو خبير اقتصادي سابق لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، منصب نائب محافظ البنك المركزي التركي منذ يوليو.