نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الإسماعيلية في ضبط شخص لتصنيعه المواد المخدرة والاتجار بها في الإسماعيلية.



تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية مديرية أمن الإسماعيلية من استهداف وضبط (مالك مكتب مقاولات - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية) بمزرعة ماشية مستأجرة بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته (25 كيلوجراما لمخدر الهيروين - 500 جرام لمخدر الحشيش - معدات التصنيع)، وبمواجهته اعترف بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها.



يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية المتواليةً لمصنعى ومتجرى المواد المخدرة وإدراكاً من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع وخاصةً النشء حمايةً لهم من الوقوع فى براثن الإدمان.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.