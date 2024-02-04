مجلة أمريكية: الوقت ينفد لمنع حرب واسعة بالشرق الأوسط

اعتبرت مجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية، أن التواجد العسكري الأمريكي وسياسات واشنطن في الشرق الأوسط، لا تردع العنف، ولا تعمل على استقرار المنطقة وتخاطر بتصعيد كبير.

ورأت المجلة في تقرير لها أن "الوقت ينفد بسرعة أمام منع مذبحة أكبر في غزة واندلاع حرب على مستوى المنطقة، والتي سيبتلى الشرق الأوسط بتداعياتها وتقوض مصالح الولايات المتحدة لأجيال"، وفقا لما نقله موقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وتابعت: "من غزة إلى لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن، لا يمكن حل المشاكل السياسية التي يعاني منها الشرق الأوسط من خلال القوة العسكرية. وفي جميع أنحاء المنطقة، نشهد حروبا تندلع دون أهداف سياسية معقولة".

وقالت المجلة إن واشنطن تخاطر "بحرب طويلة" في المنطقة "لا هدف" لها، داعية إلى وقف الهجمات المتبادلة بين القوات الأمريكية والجماعات الموالية لإيران في الشرق الأوسط.

وأشارت "ناشونال إنترست" إلى أن هذا الوضع الذي تفجر منذ الحرب التي اندلعت في غزة، يجب إنهاؤه في غزة ذاتها، ببذل "جهود أكبر نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح البريئة".

وأكدت أنه من دون استقرار للوضع في غزة "لن تكون هناك تهدئة إقليمية، وسوف يستمر الشرق الأوسط في الانزلاق نحو حرب شاملة".

وأضافت أنه قد لا يؤدي وقف إطلاق النار في غزة إلى وقف كامل للأعمال العدائية في المنطقة، إلا أن هذا الأمر سيمنع الجماعات المسلحة من التذرع بالحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة لقيامهم بأعمال عدائية على مستوى المنطقة.

واختتمت المجلة الأمريكية تقريرها بالقول إن "الحروب التي ليس لها أهداف سياسية يمكن الوصول إليها لا تؤدي إلا إلى العنف من أجل العنف"، مضيفة أن هجمات إسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة لا تحمل أي وعد بتحقيق أهداف سياسية معلنة، ولهذا على واشنطن التحرك بسرعة لوقف تداعيات ما يحصل في المنطقة لحماية المصالح الأمريكية.