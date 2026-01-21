وزير إيطالي: هناك مشكلة بشأن انضمام إيطاليا إلى مجلس السلام لغزة

قال وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي، اليوم الأربعاء، إنه يبدو أن هناك مشكلة في انضمام إيطاليا إلى ما يسمى بمجلس السلام الذي يروج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة غزة.

وفي حديثه أمام فعالية في روما للترويج لدورة الألعاب الأوليمبية الشتوية التي ستقام في إيطاليا الشهر المقبل، قال جورجيتي إنه استنادا إلى التقارير الإخبارية التي قرأها "يبدو أن هناك بعض المشاكل" فيما يتعلق بمشاركة إيطاليا، وفقاً لوكالة "رويترز" للأنباء.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، اليوم الأربعاء، أن إيطاليا لن تشارك في مبادرة "مجلس السلام" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى مخاوف من أن ينطوي الانضمام إلى مثل هذا الكيان الذي سيقوده زعيم دولة واحدة على انتهاك لدستور إيطاليا.

وقال مصدر لوكالة رويترز إن من غير المرجح أن تذهب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى دافوس.

وميلوني سياسية تنتمي للتيار اليميني وتربطها علاقات ودية مع ترامب.